Air France celebra il 50° anniversario del Concorde

Il 21 gennaio 1976, alle 12.40, il Concorde di Air France effettuò il suo primo volo commerciale verso Rio de Janeiro, con uno scalo a Dakar. Cinquant’anni dopo, Air France celebra l’evento con una collezione di merchandising e un documentario sul canale YouTube che ripercorre la storia dell’Oiseau Blanc.

Dopo un tempo di volo di sole 7 ore e 26 minuti, Air France inaugurò con quel volo la sua era supersonica, che sarebbe continuata per 27 anni, fino al 2003. Con una capacità di 100 posti, il Concorde raggiungeva una velocità di crociera di 2.180 km/h. La sua silhouette elegante divenne immediatamente riconoscibile nell’immaginario collettivo, tanto da diventare leggendaria.

Simbolo del lusso nell’aviazione

Il servizio a bordo del Concorde rispecchiava le ambizioni del supersonico, con champagne e pasticcini freschi al tartufo Périgord di Lenôtre. A bordo, ogni dettaglio era curato per offrire un’esperienza di viaggio di lusso, incluse le uniformi di bordo, disegnate negli anni da Jean Patou con Angelo Tarlazzi e Nina Ricci.

Infine, in occasione dell’anniversario, “Air France onora anche la memoria delle vittime del tragico incidente del 25 luglio 2000, estendendo il proprio pensiero alle loro famiglie e ai loro cari”, fa sapere il vettore nella nota stampa.