Per Air France è l’ora del recruiting di massa. Sono circa 2mila le assunzioni previste dalla compagnia nel corso del 2025 per creare nuovi incarichi in tutte le aree aziendali, con la finalità di continuare a investire in competenze per il futuro.

Il reclutamento riguarda, in particolare, i settori del digitale, dei ruoli commerciali, delle operazioni di volo e della manutenzione aeromobili. Per attuare il programma Air France ha siglato partnership con istituti di istruzione superiore, coinvolgendo un potenziale di circa 10mila studenti e focalizzando sull’aumento della rappresentanza femminile nei settori scientifico e tecnico.

I team di studenti hanno lavorato su temi come la mobilità sostenibile nelle zone industriali, il riciclo e il recupero dei rifiuti, sempre tenendo fisso l’obiettivo di generare idee innovative e realizzabili, adattate alle esigenze operative dell’azienda.