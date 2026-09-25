Air France e Sncf Voyageurs spingono sull’intermodalità in Francia. Le due società hanno esteso il perimetro di ‘Train + Air’, il servizio che consente di combinare in un’unica prenotazione volo e treno.

Dallo scorso 21 settembre la formula è stata estesa a tutti i treni Ouigo che servono l’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, inclusi quelli in partenza da Angers, Le Mans, Lilla, Nantes e Rennes.

Il servizio, riporta TravelMole, prevede l’acquisto di un biglietto unico per l’intero itinerario, garantendo, in caso di ritardo o cancellazione, un posto sul treno o sul volo successivo disponibile, senza costi aggiuntivi.

Completamente digitale, il servizio prevede check-in online tramite Air France almeno 30 ore prima della partenza, anche sui voli diretti verso gli Usa.

L’estensione del servizio arriva dopo una forte crescita della domanda per le soluzioni treno+aereo: nei primi sei mesi del 2026 Air France ha registrato un incremento del 43% nell’utilizzo di ‘Train + Air’ rispetto allo stesso periodo del 2025.