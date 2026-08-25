Air France investe sulla Repubblica Dominicana, più voli dal 2027

Air France ha deciso di estendere la durata del suo collegamento diretto da Parigi a Punta Cana aggiungendo cinque settimane di voli nella primavera del 2027. Un’ottima notizia per la Repubblica Dominicana, che dopo due anni difficili sta recuperando rapidamente terreno sul fronte dell’inbound internazionale.

Inizialmente Air France aveva previsto tre voli a settimana - dal 30 novembre 2026 al 27 marzo 2027 - operati con Boeing 777 ma ora, come spiegato dal vettore a L’Écho touristique “allungheremo l’operatività dei voli CDG-Punta Cana di cinque settimane durante la stagione estiva, dal 29 marzo 2027 al 1° maggio 2027, con tre voli a settimana”. I collegamenti saranno operati con Boeing 777-300 (minimo 296 posti) e Boeing 777-200 (328 posti).

Air France e Corsair avevano sospeso i loro voli verso la destinazione caraibica nel 2023, con un impatto significativo sul traffico turistico dalla Francia continentale. Solo Air Caraïbes aveva mantenuto i voli diretti in quel periodo, aumentando addirittura la sua capacità del 50% per la stagione invernale 2023/24.

Tra le strutture di Punta Cana il Club Med più grande del mondo, con 613 camere, parzialmente distrutto da un incendio nel settembre 2024, e che ha riaperto il 9 novembre 2025, dopo oltre un anno di lavori di ristrutturazione.