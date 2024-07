L’effetto Olimpiadi pesa sui conti di Air France-Klm. ll gruppo ha riportato un risultato del secondo trimestre al di sotto delle previsioni a 513 milioni di euro (-30%) con un calo di 220 milioni rispetto allo scorso anno, contro le previsioni di 547 milioni di euro a causa dell’aumento dei costi e del prezzo del carburante.

Le Olimpiadi estive sono state definite dal ceo Ben Smith portatrici di “un effetto negativo” in particolare su Air France, calcolato in 40 milioni di euro in più rispetto a quanto stimato.

“ll secondo trimestre del 2024 ha confermato un contesto sempre più difficile per l’aviazione con l’aumento dei prezzi del carburante e una continua pressione sui costi” ha sottolineato Smith in una nota riportata dal Sole 24Ore, aggiungendo di avere già preso provvedimenti come il congelamento delle assunzioni e il taglio dei costi.