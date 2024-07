In casa Air France-Klm si teme l’effetto Olimpiadi. Per il gruppo i Giochi di Parigi non rappresenteranno un boost per i ricavi, ma al contrario avranno “un impatto negativo dell’ordine di 160-180 milioni di euro per il periodo giugno-agosto”.

Questa la stima che il gruppo ha diffuso nelle scorse ore. Un annuncio che ha avuto un pesante effetto sulla Borsa di Parigi. Secondo quanto si apprende dalle colonne de Il Sole 24 Ore, dopo l’annuncio il titolo di Air France-Klm ha perso 3 punti percentuali.

Le ragioni

Ma perché il gruppo franco-olandese si mostra così pessimista alle soglie dell’evento sportivo più atteso dell’anno? Perché secondo Af-Klm, se da una parte le Olimpiadi rappresentano un grande attrattore per chi ama seguire lo sport, dall’altro condizioneranno i flussi leisure. Il timore che la manifestazione possa congestionare la Ville Lumière porterà diversi turisti a scegliere altre destinazioni europee, facendo così calare la domanda sui collegamenti verso la capitale francese.