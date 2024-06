Air France lancia il nuovo Parigi- Kilimanjaro

Una nuova meta nell’inverno 2024-2025 di Air France sul lungo raggio. La compagnia dal 18 novembre 2024 inaugurerà una nuova rotta da Parigi-Charles de Gaulle, che porterà i viaggiatori al Kilimanjaro.

Questa rotta sarà operata 3 volte a settimana – lunedì, mercoledì e sabato – utilizzando aeromobili Airbus A350-900 dotati di 34 posti in Business, 24 in Premium Economy e 266 in Economy.

La tratta Parigi – Zanzibar – Kilimanjaro sostituirà la precedente Parigi – Zanzibar – Dar Es Salam operata fino ad ora. Dar Es Salam rimarrà comunque accessibile via Amsterdam, con KLM che opererà voli per la capitale della Tanzania 6 volte a settimana.

La partenza sarà da Parigi-Charles de Gaulle alle 10:10 il lunedì, mercoledì e sabato, con arrivo a Zanzibar alle 21:10. Partenza da Zanzibar alle 22:55, arrivo a Kilimanjaro alle 23:55 dello stesso giorno. Il ritorno vedrà invece la partenza da Kilimanjaro alle 01:25 il martedì, giovedì e domenica, con arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 8:50 dello stesso giorno.