L’Italia potrebbe trarre benefici nel campo del turismo legato a shopping di lusso dalle Olimpiadi in programma a Parigi. Questo è quanto prevede Ubs dopo aver intervistato i produttori di alcuni marchi di lusso.

Come riporta La Repubblica, mentre la capitale della Francia sarà invasa dai turisti di tutto il mondo, con Lvmh che per la prima volta sponsorizza con i suoi champagne e con i suoi alberghi e marchi a 5 stelle, molti turisti di fascia alta provenienti dalla Cina e dall’America sceglieranno di venire in vacanza in Italia, invece che affollare Parigi.

Le mete turistiche tricolori e i marchi del Belpaese dovrebbero così beneficiare di una nuova ondata di visite da parte degli high network individual, che sceglieranno le città d’arte ma anche Capri, Portofino, Forte dei Marmi, Sicilia e Sardegna per trascorrere le vacanze estive.

Tra i marchi che sono più esposti all’Italia figurano Zegna (15% dei ricavi consolidati) e Brunello Cucinelli (11%).

Anche se i giochi si svolgeranno tra il 26 luglio e l’11 agosto, secondo Ubs si tratta di un periodo chiave per le vacanze, senza considerare che tra preparativi e sicurezza i tempi potrebbero comunque dilatarsi disincentivando i super ricchi, soprattutto cinesi, dallo scegliere la Francia come meta per la pausa estiva.