Air France potenzia i collegamenti giornalieri su New York da Parigi per l’estate

Ci sarà un forte potenziamento dell’offerta su New York nell’estate di Air France. La compagnia infatti effettuerà fino a 11 collegamenti giornalieri tra il Jfk e Newark: nel primo caso saranno sei a cui si aggiungeranno tre voli operati da Delta. I voli del vettore francese verranno operati con i B777-300er equipaggiati con La Premiere. Due invece i collegamenti tra Parigi CDG e lo scalo di Newark: la seconda freqenza sarà attiva dal primo giugno.

I voli sulla tratta Parigi–Newark saranno operati da aeromobili Airbus A350-900 dotati dei più recenti prodotti di cabina di Air France, incluso il nuovo sedile di Business class con porta scorrevole. Questi sedili di Business class, si legge su Traveldailynews, saranno disponibili anche su tutti i voli Air France da e per New York-JFK. La frequenza aggiuntiva è pensata per offrire maggiore flessibilità sia ai viaggiatori d'affari che a quelli per piacere.

Oltre ai servizi ampliati tra Parigi e New York, Air France opererà nuovamente voli speciali nonstop tra New York-JFK e l'aeroporto di Nizza Costa Azzurra a giugno 2026 in coincidenza con il Festival di Cannes.