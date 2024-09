Air France, prove tecniche di food ancillary revenue: stop ai pasti gratuiti in economy

Prove tecniche di ‘food ancillary revenue’ per Air France, che, sulla falsariga delle più note low cost europee ma anche di competitor come Lufthansa o British, intende abolire i pasti gratuiti a bordo in classe economy. Un provvedimento che potrebbe essere avviato in maniera sperimentale a inizio 2025 su voli inferiori alle 3 ore, in primis quelli da Parigi Cdg per Helsinki e Lisbona.

La formula ‘Buy on Board’ - come riporta L’Echo Touristique - prevederebbe un servizio di bordo con un biscotto salato o dolce e bevande complimentary, ma con un menu à la carte a scelta e a pagamento. In business class, almeno per il momento, la compagnia aerea francese non intenderebbe apportare modifiche, mantenendo quindi il servizio ristorazione completo.