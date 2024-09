Le compagnie aree con i migliori programmi fedeltà: la top ten

È Flying Blue di Air France-Klm il miglior programma fedeltà al mondo. A dirlo è una classifica stilata da Point.me, piattaforma specializzata nella ricerca di punti e viaggi premio.

Analizzando i loyalty program di 62 compagnie aeree, il portale ha stilato un ranking di quelli che offrono i migliori vantaggi a frequent flyier e non, sulla base di fattori quantitativi e qualitativi, riporta Travel Weekly.

Il programma di Air France-Klm ha raggiunto il punteggio più alto per i suoi alti tassi di riscatto e l’ampia gamma di partnership che garantisce agli iscritti un accumulo di punti facile e flessibile.

Seguono sul podio Air Canada Aeroplan e United MileagePlus, davanti a British Airways Executive Club, quarto parimerito con Virgin Atlantic Flying Club; e ad American Airlines AAdvantage, quinto.

Il resto della top ten continua con Alaska Airlines Mileage Plan, Qatar Airways Privilege Club JetBlue TrueBlue, Avianca LifeMiles ed Emirates Skywards.