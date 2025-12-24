Il 25 marzo 2026 riprenderanno i voli Delhi-Roma, con 4 frequenze alla settimana. Lo ha annunciato la compagnia Air India, che torna nella capitale italiana dopo quasi sei anni d’assenza da Fiumicino. Il servizio sarà attivo il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, sarà effettuato con Boeing 787-8, dotati di 18 flatbed in Business Class e 238 posti in Economy.

L'Italia è uno dei maggiori partner commerciali dell'India in Europa e il traffico di passeggeri tra i due Paesi è in continuo aumento, grazie alla presenza di una grande comunità indiana in Italia e al crescente interesse dei viaggiatori indiani per l'arte, la storia, la cucina e le esperienze italiane. I voli di Air India sono programmati per garantire coincidenze via Delhi verso le maggiori destinazioni del Sud-est asiatico, come Bangkok, Colombo, Ho Chi Minh City, Kathmandu, Kuala Lumpur, Manila, Phuket e Singapore.