L’aeroporto di Roma Fiumicino ha raggiunto e superato, per la prima volta, il record storico di 50 milioni di passeggeri in un anno. Il primato è destinato a salire con le festività natalizie, durante le quali si prevede di accogliere complessivamente altri 2 milioni di viaggiatori tra il 22 dicembre e il 7 gennaio, mentre altri 180mila sono attesi al G.B. Pastine di Ciampino.

Il 2025 si chiuderà, quindi, con un aumento di oltre il 4% rispetto all’anno precedente. Il lungo raggio si è confermato uno dei principali driver di sviluppo, con il Nord America che ha mantenuto la leadership chiudendo l’anno con 4,7 milioni di passeggeri, sostenuto da un rafforzamento della destagionalizzazione: nei mesi di novembre e dicembre il traffico è cresciuto del 20% rispetto al 2024.

Risultati altrettanto rilevanti si registrano sul fronte asiatico, dove nel 2025 i movimenti sono aumentati del 16%, grazie alla forte domanda verso Corea, Giappone e Bangladesh e al ritorno del collegamento con Hong Kong operato da Cathay Pacific. In parallelo, è proseguito il rafforzamento del mercato di corto e medio raggio, alimentato da importanti progetti di sviluppo basati a Fiumicino, in particolare da parte di vettori come Wizz Air ed easyJet.