E' tornato, dopo 6 anni di assenza, il collegamento non-stop tra Roma e Delhi, operato da Air India. Roma diventa così l’ottavo gateway della compagnia di bandiera indiana in Europa, il secondo in Italia dopo Milano. Il collegamento sarà effettuato quattro volte la settimana con aeromobili B787-8 configurati su due classi: 18 posti in Business Class con flat bed, e 241 in Economy Class.

“La domanda di viaggi tra India ed Europa continua ad aumentare sia nel segmento turistico sia in quello commerciale. Siamo quindi lieti di ristabilire il collegamento aereo tra Delhi e Roma, due grandi capitali e città storiche”, ha dichiarato Nipun Aggarwal, chief commercial officer di Air India.

Sono quasi 730 mila invece i passeggeri che hanno viaggiato dall’Italia all’India e viceversa. “Mi auguro che quanto prima si possono avviare anche il collegamento tra Roma e Mumbay, la capitale economica dell’India”, ha aggiunto Vani Rao, ambasciatrice d’India in Italia e San Marino.