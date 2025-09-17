Air Mauritius: il Governo vende il 49% delle quote

Sarà un’operazione simile a quella di Tap Portugal quella che il Governo di Mauritius ha deciso di mettere in campo relativamente alla compagnia aerea del Paese. L’Esecutivo ha infatti deciso di mettere sul mercato il 49% delle quote di Air Mauritius, nonostante il netto recupero fatto registrare quest’anno, con un utile da 4,9 milioni di euro.

La decisione è stata presa dopo le ripetute perdite dei bilanci passati e per sostenere un piano di rilancio in grado di rimettere in sesto questioni legate in particolare alla flotta, con il vettore costretto a ridurre l’operativo per ritardi legati alla manutenzione.

Al momento non ci sarebbero ancora state manifestazioni di interesse e Qatar Airways ha già smentito un proprio interessamento.