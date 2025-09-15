Saper intercettare i mutamenti non basta. Bisogna essere in grado di comprenderli e adattare, di conseguenza, il proprio prodotto. Una capacità che certo non manca al gruppo Beachcomber Resorts & Hotels, determinato più che mai a mantenere vivo il ritmo incalzante della componente italiana, in continua crescita anno su anno: “L’incremento è da tempo a doppia cifra - conferma la managing director Sheila Filippi - e quest’anno arriveremo addirittura a un più 44% di presenze italiane”.

Ma le cifre non si moltiplicano da sole: occorre, come dicevamo, saper adattare l’offerta alle mutate esigenze degli ospiti con una precisa strategia per attirare l’attenzione e il consenso di fasce sempre più trasversali di clientela. Ecco dunque che il gruppo, il cui target principale è costituito dalle famiglie sportive, ha deciso di puntare anche sulle coppie e i gruppi di amici che desiderano un soggiorno rilassante, nella più assoluta privacy, senza rinunciare all’atmosfera dinamica del resort.

Shandrani for 2

Da qui lo sviluppo del concept adults only che, già lanciato prima al Victoria e poi al Dinarobin, è ora realtà anche al 4 stelle superior Shandrani Beachcomber Resort & Spa, uno tra i più famosi di Mauritius. La struttura riaprirà il 16 ottobre dopo un progetto di restyling completo realizzato in cinque mesi, che ha comportato un investimento di poco meno di 20 milioni di euro portando, tra l’altro alla realizzazione di ‘Shandrani for 2’, un’area del resort riservata solo agli adulti, con un totale di 69 camere di cui 27 Beach Room al piano terra e 42 Bay View Room al primo e secondo piano.

“Si tratta - ci spiega il general manager dello Shandrani Rico Paoletti - di un’area completamente nuova, con spiaggia riservata, ristorante e bar con animazione e la possibilità di prendere parte ad innumerevoli attività e sport. I bambini non vi hanno accesso: parliamo di una categoria a parte di camere, con tariffe distinte”.

Servizi dedicati

Tra i servizi dedicati il lounge bar ‘Purple for 2’ sulla spiaggia, aperto tutto il giorno con intrattenimento serale, e il ristorante Serendipity, da 100 posti che, spiega Filippi, “cambierà la carta dei piatti ogni sera e sarà anche il palcoscenico di eventi a tema, con un vero e proprio giro del mondo culinario. Sappiamo quanto il mercato italiano sia sensibile alla cucina - aggiunge - e possiamo garantirgli un servizio al top, dal momento che abbiamo noi l’unico Master Chef di Mauritius, il pluripremiato Moorogun Coopen: una qualifica molto prestigiosa, se pensiamo che nel mondo ci sono solo 642 chef ad averla ottenuta”.

Il restyling dello Shandrani ha riguardato non solo le 69 camere dell’area ‘for 2’, ma anche le camere Deluxe e Tropical, totalmente rivisitate con un nuovo look & feel fedele ai richiami coloniali e all’atmosfera tropicale dell’isola.

È stata inoltre creata la categoria Rooftop Rooms, ognuna con terrazza con vasca idromassaggio e vista a 360°.

Il raddoppio del volo Ita

Ma tutto questo non basta. Il gruppo si affaccerà infatti al nuovo anno con due hotel del tutto rinnovati. Al restyling dello Shandrani, infatti, si è affiancato quello del Victoria Beachcomber Resort & Spa, altro 4 stelle superior sulla costa Nord-Ovest di Mauritius. “I lavori - spiega Filippi - hanno riguardato tutte le 295 camere e sono terminati ad agosto, anche se la struttura è rimasta sempre aperta e operativa”. E le prospettive per il prossimo anno sono incoraggianti: “Confidiamo molto nel raddoppio dei voli diretti di Ita Airways a partire dal 7 novembre - conclude Filippi -: un ulteriore incoraggiamento per i viaggiatori italiani, che potranno partire da Roma sia il venerdì sera, sia la domenica”.