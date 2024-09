Air Senegal sospenderà sette linee internazionali a partire dalla prossima settimana, tra questa ci sarà anche il volo su Milano da Dakar. E il futuro della compagnia in generale sarebbe a rischio.

Il giovane vettore africano, attivo solamente da sei anni, si trova ad affrontare una forte crisi finanziaria, secondo quanto riportato da Tourmag, e per fare fronte alla crisi ha deciso di sospendere diversi voli: nel dettaglio New York, Milano, Barcellona, Libreville, Douala, Marsiglia e Lione.

In una comunicazione inviata al mercato da Aviareps e riportata da Italiavola, che rappresenta la compagnia in Italia, viene specificato che lo stop avverrà il 20 settembre, indicando poi le modalità per ottenere i rimborsi sia per gli operatori del settore sia per i clienti che hanno prenotato direttamente sul sito della compagnia.