Milano è sempre più cara e supera addirittura le due mete turistiche per eccellenza, Roma e Firenze. Solo Venezia riesce a batterla. Ormai entrata a pieno titolo fra le città d’arte italiane top, con 8,5 milioni di turisti arrivati nel 2023, la città ha visto un vertiginoso incremento dei prezzi.

In base ai dati dell’ Osservatorio prezzi e tariffe del ministero delle Imprese e del Made in Italy riportati da Repubblica, una giornata a Milano non può costare meno di 125 euro circa.

Infatti, se si opta per dormire in un b&b, la spesa media è di 143 euro per una stanza matrimoniale, più di 70 euro a testa. Rispetto al 2023 (127 euro di prezzo medio) la camera costa 16 euro in più con un aumento del 13% in un anno. A Roma siamo fermi a 104 euro, a Firenze saliamo a 136, mentre a Venezia si va oltre i 163 euro. Sommando colazione e cena la cifra sale e vanno poi aggiunti i costi di musei e i trasporti, con diverse opzioni a cui attingere.