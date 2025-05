Air Transat aumenta le frequenze tra Roma e il Canada

Air Transat conferma i suoi voli diretti dall’aeroporto Roma Fiumicino verso il Canada, ampliando le possibilità per i passeggeri di raggiungere Toronto e Montréal fino ad ottobre 2025. Il network della compagnia rappresentata in Italia da Rephouse prevede fino a 15 voli diretti dall’aeroporto della Capitale per Toronto e Montréal.

Fino a maggio sono previsti 5 voli diretti a settimana sulla tratta Roma-Toronto; dal 9 giugno voli giornalieri e dal 29 giugno doppio volo la domenica massimizzando le opzioni per i passeggeri nel periodo di picco estivo, per un totale di otto voli a settimana.

La Roma-Montréal fino a maggio viene servita da 5 voli diretti a settimana; dal 15 giugno voli giornalieri.

Il potenziamento dell’offerta conferma l’importanza strategica del mercato italiano per Air Transat e la volontà della compagnia di rafforzare la propria presenza in uno dei principali gateway europei verso il Nord America.

“Da 37 anni colleghiamo Roma al Canada, consolidando Fiumicino come hub strategico - afferma Tiziana Della Serra, managing director di Rephouse e head sales & marketing -. Air Transat offre voli diretti giornalieri alle principali città canadesi Toronto e Montreal con tariffe competitive e servizi di qualità. Da Roma Fiumicino abbiamo incrementato i voli sulla destinazione Toronto con una frequenza aggiuntiva la domenica a partire dal 29 giugno 2025. Inoltre, da maggio a ottobre garantiamo anche collegamenti in coincidenza per Lima e Cancun, quest’ultima raggiungibile con uno stop over all’andata”.

“Accogliamo con soddisfazione l’espansione dei collegamenti di Air Transat su Toronto – afferma Federico Scriboni, director aviation business development di Aeroporti di Roma -. La decisione del vettore riflette la crescente domanda tra Roma ed il Canada, un mercato che nel 2024 ha raggiunto il livello record di 880 mila passeggeri, in aumento del 34% rispetto al 2023. L’incremento dei voli di Air Transat, che arriveranno fino a 15 a settimana durante l’estate, darà ulteriore impulso ai flussi commerciali e turistici tra i due Paesi”.