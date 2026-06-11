Air Transat, il ritorno dello storico Lamezia Terme-Toronto

È operativo con una frequenza settimanale da oggi, 11 giugno, fino al 15 ottobre il volo diretto Lamezia Terme-Toronto di Air Transat, che riprendendo questo collegamento conferma la sua presenza sul mercato italiano.

“Da oltre trent’anni - spiega Tiziana Della Serra, MD di Rephouse e Head Sales & Marketing - il volo da Lamezia Terme rappresenta l’unico collegamento diretto dalla Calabria a Toronto, un servizio storico e consolidato che garantisce ai viaggiatori del Sud Italia un’opzione competitiva e di qualità per raggiungere il Canada”.

Air Transat, aggiunge Della Serra, propone un prodotto che si distingue per l’eccellente rapporto qualità-prezzo: “Da segnalare che il bagaglio a mano e i pasti sono sempre inclusi. Per la stagione 2026 Air Transat conferma un volo no-stop settimanale Lamezia-Toronto ogni giovedì, disponibile su tutti i principali gds”.

I voli sono operati con A330-300 o A330-200 configurati in 2 classi di servizio: Economy Class e Club Class. Per le prenotazioni effettuate fino al 1° settembre 2026, per voli fino all’8 settembre 2026, i clienti possono modificare la propria prenotazione senza nessuna penale (eventuali differenze tariffarie restano applicabili) o cancellare la prenotazione senza nessuna penale e ricevere un credito per futuri voli, valido per 12 mesi dalla data di rientro originariamente previsto.