Airbus, altro colpo: ordine da Air Asia per 70 A321XLR

Sembra davvero un momento d’oro quello di Airbus, che incassa un’altra maxi commessa dopo quelle ricevute durante il Paris Air Show e le indiscrezioni su un possibile investimento multimiliardario da parte della Cina.

L’ultimo colpo riguarda Air Asia che sceglie di puntare forte sull’A321XLR con un ordine per 50 aerei più venti in opzione, per un controvalore di mercato pari a 12,2 miliardi di dollari. Air Asia, una delle compagnie aeree più dinamiche, ora intende uscire dal suo ambito più vicino, che è quello che circonda il Sud-Est del continente. Con questi aerei può ampliare notevolmente la sua copertura e crescere nelle sue ambizioni.

Obiettivo dichiarato, secondo il ceo Tony Fernandes, si legge su Preferente, è diventare la più grande compagnia low cost al mondo, considerando che al momento in totale il vettore con base in Malaysia ha olter 350 aerei in ordine.