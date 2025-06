Airbus conferma: nel 2025 saranno consegnati 820 aerei

Saranno 820 gli aerei che Airbus consegnerà quest’anno. Il dato, fissato come obiettivo dal più grande costruttore di aerei del mondo, è rilevante ma ancora al di sotto del picco pre-Covid di 863 aerei raggiunto nel 2019.

Intanto già nella prima giornata dell’edizione 2025 del Paris Air Show di Le Bourget Airbus ha ricevuto oltre 200 ordini.

A febbraio, come scrive Il Sole 24 Ore, Airbus ha dichiarato che l’utile rettificato prima degli interessi e delle imposte è previsto in circa 7 miliardi di euro nel 2025, mentre il flusso di cassa sarà di circa 4,5 miliardi di euro, in linea con il 2024.

Airbus punta anche a un aumento dei dividendi, dal momento che gli utili rimangono solidi nonostante l’incertezza dovuta ai dazi e ai rallentamenti della supply chain.