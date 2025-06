Cina e Airbus si avvicinano, ipotesi di ordini per 300 nuovi aerei

L’annuncio verrà ufficializzato il prossimo luglio, in concomitanza con la visita in Cina dei leader europei, ma la stampa cinese - citando fonti vicine al settore - ha anticipato la notizia secondo cui la Cina sta finalizzando l’acquisto di un grande numero di Airbus europei.

L’operazione coinvolgerebbe sia aeromobili a corridoio singolo che a doppio corridoio e secondo le indiscrezioni, come scrive Preferente, riguarderebbe circa 300 velivoli. Airbus non ha rilasciato dichiarazioni, ma gli investitori hanno creduto alla notizia e, di conseguenza, le azioni del produttore europeo sono aumentate del 4%.

Airbus ha notevolmente incrementato la sua presenza sul mercato cinese aprendo uno stabilimento di assemblaggio di aeromobili a Tianjin. L’operazione allontanerebbe notevolmente Airbus da Boeing nella corsa alle vendite e intanto anche in India, l’altro grande mercato in crescita, il produttore europeo è in testa agli ordini.