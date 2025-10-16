Airbus batte nuovamente Boeing nelle consegne: i numeri di settembre

Vede ancora in testa Airbus la sfida sulle commesse nel trasporto aereo. Nel mese di settembre il costruttore europeo ha portato a termine 73 commesse contro le 55 di Boeing.
Si conferma così la difficoltà dell’azienda statunitense, recentemente sanzionata dalla Federal Aviation Administration con una multa da 3,1 milioni di dollari per violazione delle misure di sicurezza.
Obiettivo di Boeing entro la fine dell’anno sarà perciò quello di stabilizzare i ritmi di produzione.
Situazione diversa, invece, per Airbus, che, riporta simpleflying.com, confida in un’accelerazione delle commesse nei prossimi mesi per raggiungere il target di 820 aerei consegnati nel 2025.