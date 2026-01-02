Airbus, colpo in Cina: 85 aerei venduti l’ultimo dell’anno

Chiusura d’anno con il botto per Airbus. Il colosso europeo dell’aviazione ha infatti chiuso il 31 dicembre tre contratti con altrettante società cinesi, per un totale di 85 aerei della famiglia degli A320, per un valore di mercato complessivo che supera ampiamente i dieci miliardi di dollari.

Due le compagnie aeree coinvolte nell’operazione, secondo quanto riportato da Preferente: la prima, Spring Airlines, ha piazzato una commessa per 30 A320, che saranno consegnati tra il 2028 e il 2032. Sono invece 25 gli aeromobili, anch’essi A320, che verranno realizzati per Juneyao Airlines.

Infine, China Aircraft Leasing Group, un'entità che, come indica il nome, si occupa del noleggio di aerei a terze compagnie, ha annunciato l'acquisto di altri 30 aerei, tutti A320neo, da consegnare nel corso dei prossimi anni fino al 2033. Questa è la quinta volta che Calc acquista aerei Airbus per i suoi clienti.