Airbus corre e moltiplica per sei la produzione di Boeing

Accelera il piano consegne di Airbus, che si sta distaccando sempre più da Boeing anche se, alla fine dell’anno, non sarà comunque in grado di raggiungere i suoi obiettivi. Nel mese di novembre si è tuttavia registrata una ripresa molto forte, grazie soprattutto all’aumento della fornitura di materiale da parte del produttore di motori Cfm. La conseguenza è che, il mese scorso, Airbus ha consegnato 84 velivoli a 42 clienti, mentre Boeing si è fermato a 13 aerei.

Tra le novità di novembre per il produttore europeo la consegna del primo A350 a Emirates e del primo A321 a Islandair. L’ottima produzione di novembre, precisa Preferente, non permetterà comunque a Airbus di raggiungere il totale di 770 velivoli previsto per l’intero anno.