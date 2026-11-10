Airbus firma un nuovo primato nell’aviazione di linea di lungo raggio. Durante un test, un A350-1000 ULR ha stabilito il record di distanza percorsa da un aereo commerciale. Secondo i dati raccolti da Flightradar24 e convalidati dalla Fédération Aéronautique Internationale (FAI), l’aeromobile ha volato per 23.155 chilometri in 24 ore e 24 minuti tra Melbourne (Australia) e Tolosa (Francia).

Il volo è stato effettuato il 27 e 28 luglio scorsi, ma il risultato, si apprende da preferente.com, è stato reso pubblico soltanto ora per consentire il completamento delle procedure di certificazione necessarie per ottenere il riconoscimento da parte del Guinness World Records.

La missione rientrava nell’ambito del Project Sunrise, il programma dedicato allo sviluppo di collegamenti commerciali ultra-long-haul, che ha l’obiettivo di ampliare le possibilità di collegamento diretto tra destinazioni molto distanti.

Il risultato raggiunto da Airbus conferma le potenzialità tecnologiche degli aeromobili di nuova generazione e apre nuove prospettive per il trasporto aereo sulle rotte intercontinentali di lunghissimo raggio.