Al via da oggi il volo Bari-Tel Aviv di Israir

E’ Bari la nuova destinazione italiana Israir, rappresentata in Italia come gsa da Tal Aviation Group. Il volo su Tel Aviv ha preso il via oggi e proseguirà fino alla fine di ottobre con due frequenze alla settimana.

“Questa nuova rotta di linea si aggiunge a quelle già operative da Verona, Roma Fco, Napoli e Catania - si legge in una nota del vettore - e contribuisce a rafforzare la presenza della compagnia nel Sud Italia offrendo nuove opportunità sia in termini di outgoing che di incoming”.

La flotta di Israir è composta da circa 14 aeromobili, tra cui Airbus A320 e Boeing 737; inoltre, la compagnia aerea sta potenzialmente aggiungendo un Airbus A330 wide-body per nuove rotte a lungo raggio.