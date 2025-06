E’ una partnership dalle potenzialità enormi quella che è appena stata lanciata dai tre membri della joint venture transatlantica (Delta, Air France-Klm e Virgin Atlantic) insieme a IndiGo. Un accordo di cooperazione che arriva alla vigilia del lancio dei primi voli del vettore indiano sull’Europa (Amsterdam e Manchester) e che apre porte importanti nei collegamenti tra Vecchio Continente e Stati Uniti e l’India.

“Questo accordo è un altro esempio del nostro impegno per rendere i viaggi più connessi, più inclusivi e più accessibili – commenta il ceo del vettore Usa Ed Bastian -. Combinando le nostre forze con quelle di IndiGo, Air France-Klm e Virgin Atlantic, saremo in grado di offrire una connettività e una comodità senza pari, assicurando che i nostri clienti godano dei più alti standard di servizio e affidabilità in tutto il mondo. Non vediamo l'ora di ripristinare il servizio diretto di Delta dagli Stati Uniti all'India nel prossimo futuro”.

Nei piani di Indigo c’è una forte espansione sul lungo raggio, che sarà resa possibile dal progressivo arrivo dei nuovi aerei a lunga gittata, frutto del maxi ordine che era stato effettuato ad Airbus.