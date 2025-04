Fusoliera stretta, materiali nuovi e più leggeri, ali più ampie e pieghevoli e motori open fan. Saranno queste le principali innovazioni degli aerei del futuro, un progetto a cui Airbus sta già lavorando.

“Il primo prototipo completo sarà disponibile nei prossimi quattro anni. Quindi possiamo immaginare che i primi voli di linea con passeggeri a bordo si potranno avere tra il 2035 e il 2040”, ha dichiarato al Corriere della Sera Karim Mokaddem, capo della divisione Aircraft of Tomorrow Research & Technology di Airbus. La società sta infatti lavorando al successore dell’A320, il velivolo a corridoio singolo tra i più venduti e utilizzati nel mondo.

Secondo le prime indiscrezioni, le principali novità riguarderanno soprattutto la sostenibilità ambientale ed economica dei velivoli. L’obiettivo di Airbus è infatti è quello di produrre un aereo che riduca le emissioni di CO2, di un ulteriore 30% rispetto a quelle dell’attuale A320 neo. Per far questo si impiegherebbero materiali più efficienti, ma soprattutto motori ‘open fan’, ovvero con le pale della ventola più grandi, e totalmente scoperte, permettendo così un passaggio dell’aria più efficiente e garantendo maggiore spinta.

Le ali saranno più sottili, più ampie e lunghe per aumentarne la portanza e soprattutto pieghevoli, per non avere problemi con le dimensioni dei gate aeroportuali. Infine tanta tecnologia anche in cabina di pilotaggio, con l’intelligenza artificiale che potrebbe entrare prepotentemente a supporto dei piloti.