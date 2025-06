All Nippon Airways, ecco la nuova poltrona di business class

Una poltrona di business class all’avanguardia, dotata di una porta che garantisce la privacy di ogni posto. Si chiama ‘THE Room FX’, porta la firma di All Nippon Airways e verrà installata sui Boeing 787 del vettore a partire dal 2026, per le rotte di lungo raggio.

Presentata oggi all’International Paris Airshow a Le Bourget, rappresenta il primo restyling delle poltrone di business class di All Nippon Airways per gli aerei di medie dimensioni in un decennio. “ANA si impegna a fornire una customer experience di altissimo livello - commenta Tomoji Ishii, Executive Vice President, Customer Experience della compagnia aerea - e sta investendo in un futuro di viaggi più confortevoli e all’avanguardia con la nuova THE Room FX. Questa poltrona testimonia il nostro impegno nel superare le aspettative e nel plasmare il futuro dei voli di lusso”.

THE Room FX è stata sviluppata in collaborazione con la francese Safran Seats, azienda specializzata nella produzione di poltrone per aeromobili, e la società inglese di design Acumen. Lo spazio è stato riconfigurato con una combinazione di elementi di design; porte e pareti più sottili per garantire la privacy, linee curve nella zona dello schienale e una disposizione dei sedili alternata tra fronte e retro. Il nuovo design ottimizza la cabina del Boeing 787, offrendo una fruibilità degli spazi paragonabile a quella di un aereo più grande. La seduta è dotata di una funzione di reclinazione che trasforma lo schienale in una configurazione simile a quella di un divano, mentre i poggiagambe regolabili consentono di trasformare la configurazione simile a un divano in un letto. I miglioramenti funzionali includono un monitor 1,4 volte più grande rispetto alle dimensioni attuali.