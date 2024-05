Non sembrano aver fine i guai per Boeing. Nelle scorse ore, un B737-800 della United Airlines decollato dall’aeroporto giapponese di Fukuoka ha dovuto far ritorno nello scalo dopo soli 40 minuti di volo per un problema alle ali.

Il ritorno in pista è stato richiesto dall’aeroporto, dopo l’invio di un segnale di emergenza da parte dei piloti.

Il guasto, si apprende da simpleflying.com, riguarderebbe i flap.

Per l’atterraggio di emergenza è stata disposta la chiusura temporanea della pista.