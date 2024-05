La Federal Aviation Administration - Faa ha aperto una nuova indagine su Boeing dopo l’ammissione, da parte del produttore, di non aver completato le ispezioni dell’assemblaggio delle ali di alcuni 787 Dreamliner. L’indagine della Faa riguarda anche la possibile falsificazione dei registri da parte dei dipendenti dell’azienda e, come spiega Hosteltur, prende le mosse dalle segnalazioni di un ingegnere della Boeing su problemi di sicurezza nella serie 777 e 787 Dreamliner, riguardanti incidenti che avrebbero compromesso l’integrità dei reattori e scorciatoie per ridurre i tempi dell’assemblaggio. “Allo stesso tempo - scrive una nota della l’ente federale - Boeing sta esaminando tutti i 787 ancora in produzione e deve fornire un piano operativo per la flotta di aerei in servizio”.