Embraer sfida Boeing e Airbus nell’arena dei ‘narrow body’

Embraer, terzo produttore mondiale di aerei civili e principale produttore di jet regionali fino a 120 posti, potrebbe approfittare delle difficoltà di Airbus e Boeing per inserirsi nella competizione tra i due costruttori nel mercato dei jet a breve e medio raggio, quelli tra i 120 e i 200 posti. Parliamo della categoria dei velivoli ‘narrow body’, dominata oggi dal duopolio di costruttori con l’A320 e il B737.

Una decisione rischiosa

Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal e dal Financial Times Embraer sta valutando di proporre un proprio velivolo a corridoio stretto, con un dossier che potrebbe essere presentato al cda alla fine del 2025. L’ultimo modello di Embraer, il PE195-E2, può trasportare 146 passeggeri. Come riporta Il Sole 24 Ore in molti sottolineano come il varo di un nuovo aereo in competizione con Airbus e Boeing sarebbe una decisione piena di rischi, anche perché lanciare un nuovo velivolo costa decine di miliardi di dollari.

Qualora si decidesse di procedere con il nuovo modello, l’aereo potrebbe entrare in servizio tra il 2035 e il 2040. Nel 2023 l’azienda brasiliana ha dichiarato un profitto di 164 milioni di dollari e le azioni del gruppo a San Paolo sono aumentate di oltre la metà nel 2024.