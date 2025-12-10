American Airlines aumenta i collegamenti per la Fifa World Cup 2026

American Airlines, supplier ufficiale di trasporto aereo in Nord America della Fifa World Cup 26, pianifica nuovi collegamenti in visione delle partite, a valle del sorteggio di qualche giorno fa che ha definito i giorni e le partite di qualificazione.

La compagnia prevede di aumentare le frequenze e di utilizzare aeromobili più grandi tra le 16 città ospitanti negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, rendendo semplice seguire la propria squadra dalla fase a gironi fino alla finale. “Il piano di American per la Fifa World Cup 26 è pronto e prevede per quest’estate un aggiunta di 27.000 posti extra su 12 rotte”, ha dichiarato Brian Znotins, Senior Vice President of Network Planning di American. “Con più voli verso tutte le città ospitanti, ci assicuriamo che i tifosi non perdano l’occasione di vivere questo momento irripetibile in Nord America”.

Oltre ad aumentare i voli tra Los Angeles e Seattle o tra Boston e Dallas-Fort Worth, American introdurrà un servizio diretto tra Atlanta e Kansas City in occasione dei quarti di finale. I voli sono già disponibili per l’acquisto sul sito di American Airlines o tramite app.

Inoltre, la compagnia ha messo in campo maggiori opportunità di riscattare miglia del programma fedeltà per i biglietti delle partite e sono previsti altri vantaggi esclusivi riservati ai membri AAdvantage.