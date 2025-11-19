Us Travel: nuove misure in vista della Fifa World Cup 2026

La Us Travel Association ha espresso un forte sostegno per le nuove misure federali progettate per preparare gli Stati Uniti all'afflusso di visitatori internazionali previsto durante la Coppa del Mondo FIFA 2026. A seguito di un incontro del Gruppo di lavoro della Casa Bianca sul torneo, l'amministrazione ha annunciato diverse iniziative per rafforzare le procedure dei visti.

Per i professionisti del settore viaggi e ospitalità, il potenziamento del personale e i percorsi di visto semplificati rappresentano una maggiore prevedibilità per i flussi turistici in entrata durante uno dei più grandi eventi sportivi mai ospitati in Nord America. Con milioni di fan internazionali attesi in viaggio attraverso 16 città ospitanti, la tempestiva coordinazione governativa rimane fondamentale per gestire la domanda, supportare le infrastrutture e garantire un'esperienza fluida ai visitatori.

Il presidente e ceo di U.S. Travel, Geoff Freeman, ha elogiato la Casa Bianca per aver adottato misure pratiche che supportano direttamente il settore dei viaggi, si legge su traveldailynews: «Applaudiamo l'amministrazione Trump per aver intrapreso passi significativi per garantire che i tifosi di tutto il mondo possano partecipare alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Impegnare oltre 400 ufficiali consolari aggiuntivi e raddoppiare il personale nelle ambasciate e nei consolati più affollati aiuterà ad accelerare l'elaborazione dei visti – e il processo accelerato per i possessori di biglietti FIFA aggiunge l'efficienza necessaria senza compromettere la sicurezza», ha detto.