American Airlines: i sindacati sfiduciano il ceo Robert Isom

Il sindacato degli assistenti di volo di American Airlines ha votato la sfiducia al ceo Robert Isom. La scelta arriva al termine di una lunga contestazione in seguito alle pesanti cancellazioni della compagnia dopo la tempesta invernale Fern, quasi 7mila voti. Un numero che non ha paragoni con la concorrenza e che aveva messo in discussione l’efficienza stessa del vettore.

“Questa compagnia deve correggere la rotta prima di rimanere ancora più indietro – è stato il commento della presidente del sindacato Julie Hedrick -. Questo livello di fallimento inizia dall'alto, con il ceo Robert Isom”. In precedenza, secondo quanto riportato da Travelweekly, anche l’Allied Pilot Association aveva inviato una lettera di sfiducia nei confronti dei vertici per le stesse motivazioni. Sotto accusa anche i risultati economici, nettamente inferiori rispetto ai competitor.