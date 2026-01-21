TTG Italia

American Airlines, informazioni in tempo reale sulla nuova app

Opzioni di riprotezione in caso di disguidi, tracciamento del bagaglio, voucher per hotel e pasti riconosciuti nell’eventualità di un’interruzione di servizio: sono queste alcune delle funzionalità che American Airlines ha messo a disposizione direttamente dei clienti sulla propria app.

Come riporta travelweekly.com, American con queste soluzioni ha voluto offrire ai passeggeri maggiori autonomie in caso di disagi.

“È un modo più semplice e intuitivo per gestire le interruzioni - ha affermato la compagnia aerea -, progettato per ridurre lo stress e restituire ai clienti il ​​controllo”. Ulteriori funzionalità self-service saranno introdotte entro la fine dell’anno.

