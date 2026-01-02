Si è appena chiuso un nuovo anno da record per il trasporto aereo, un settore che non accenna a rallentare. A sancirlo sono i dati Oag sul 2025: una serie di traguardi chiave che gettano le fondamenta per quelli che saranno i prossimi 12 mesi del settore.

Come riporta traveldailynews.com, il giorno di maggiore traffico dell’anno appena concluso, ovvero venerdì primo agosto, ha superato il picco dell’anno precedente di oltre 555mila posti, arrivando a 19.833.642 posti a livello globale.

Per quanto riguarda le compagnie aeree, il dominio al momento è ancora in mano agli Stati Uniti: American Airlines è in testa al mercato con 279,6 milioni di posti, seguita da Delta Air Lines con 246,9 milioni di posti, Southwest Airlines con 229,2 milioni e United Airlines con 225,5 milioni. La prima compagnia non statunitense in classifica compare al quinto posto ed è la low cost Ryanair, con 213,1 milioni di posti.

American Airlines resta in testa anche nella classifica della frequenza dei voli (2,3 milioni) seguita da Delta, United, Southwest e Ryanair.

Le rotte più gettonate

La classifica però cambia se si guardano gli Ask, ovvero i chilometri di posti disponibili: United Airlines si è classificata al primo posto con 536,5 miliardi di Ask, davanti ad American Airlines e Delta, mentre Emirates si piazza al quarto posto.

La compagnia aerea con la crescita più rapida in termini di voli su base annua è stata Clic Air, che ha ampliato la capacità del 50% nel corso del 2025. L’aumento è stato trainato in gran parte dalle maggiori frequenze sulla rotta Bogotá-Medellín, che ora opera fino a dieci voli al giorno.

Sul fronte delle rotte, la più trafficata è risultata quella tra l’aeroporto di Jeju e quello di Gimpo, due tra i principali scali della Corea del Sud, con la cifra record di 194 voli giornalieri. Seguono la Melbourne-Sydney, la Gedda-Riyadh, la Hanoi-Ho Chi Minh City oltre diverse rotte ad alta densità in Giappone, India e Brasile.

Asia, Stati Uniti e mercati emergenti: il bilancio di Oag disegna un quadro chiaro delle aeree più promettenti per il trasporto aereo per il prossimo anno.