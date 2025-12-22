Natale da primato: 309 milioni di passeggeri nel mondo

Saranno 309 milioni i viaggiatori che si sposteranno nel mondo durante le festività natalizie. Il dato previsionale arriva dalla società Oag, che stima per fine anno un aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A trainare le cifre, spiega corriere.it, la crescita della domanda da Cina, India, Brasile e Messico.

In Europa il mercato più grande sarà il Regno Unito, davanti a Spagna, Italia e Germania. L’Autorità per l’aviazione civile ha fatto sapere che nei sette giorni prima di Natale saranno 3 milioni i passeggeri in partenza dagli aeroporti britannici. Secondo i dati dell’Oag tra il 15 dicembre e il 4 gennaio i viaggiatori dal Regno Unito arriveranno a 9,6 milioni.

Negli Stati Uniti, invece, i passeggeri che prenderanno un volo durante le tre settimane a cavallo delle feste natalizie saranno 70 milioni.

American, Delta, United e Southwest saranno i vettori a maggiore traffico: secondo i dati Oag ciascuno di loro trasporterà oltre 13 milioni di persone nelle tre settimane, seguite da Ryanair, che ne trasporterà circa 11 milioni. Per quanto riguarda, invece, gli aeroporti, quelli più trafficati saranno Dubai, con il 100% dei voli internazionali, e Atlanta, dove oltre il 90% dei passeggeri viaggerà su voli nazionali. La rotta più trafficata dovrebbe essere quella tra Jeju e Seul in Corea del Sud, con un aumento di un terzo rispetto all’anno precedente.

La seconda rotta più trafficata sarà quella tra Hanoi e Ho Chi Minh City in Vietnam, che ha registrato un aumento del 29% con 760mila passeggeri.