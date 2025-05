Sei hub statunitensi collegati a Fiumicino e il nuovo volo da Milano verso Philadelphia. Le voci degli ultimi mesi che parlavano di possibili riduzioni degli impegni da parte delle compagnie Usa sono state decisamente smentite dai fatti. Le ultime news sulle rotte italiane di American Airlines parlano chiaro: le previsioni di traffico da e per la Penisola per la compagnia a stelle e strisce sono più che positive.

Di pochi giorni fa è la notizia del nuovo collegamento su Malpensa, che grazie al grande hub transatlantico di Philadelphia sarà connessa di fatto con oltre 120 destinazioni in Nord America, in America Latina e nei Caraibi. Il collegamento, che sarà operato tutti i giorni fino all’estate, si aggiunge a quello verso New York, ampliando ulteriormente la connettività con gli States.

Ma solo pochi mesi fa American aveva ripreso le operazioni da Roma verso New York, Chicago e Charlotte. Questo significa che il 6 giugno, quando partiranno i voli verso Miami, la Città Eterna sarà collegata dalla compagnia a 6 hub internazionali.

La strategia sull’Italia

Del resto, i conti del primo trimestre sia di American che di Delta e United, ovvero il manipolo dei vettori considerati i ‘big three’ americani, avevano decisamente smentito i profeti di sventura: il bilancio aveva infatti incassato il parere positivo di della società di investimenti Bernstein.che aveva valutato positivamente la chiusura del Q1.

E l’Italia, ormai è chiaro, rappresenta un fulcro importante per l’attività estiva di American, come dimostrano gli investimenti in vista per l’estate. Un piano voli corposo, concentrato sugli hub, in grado di connettere la Penisola con gran parte del Nord America, che dimostra come i flussi tra l’Europa e gli Stati Uniti non abbiano nulla da temere per la stagione più importante di tutto l’anno.