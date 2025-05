Nessuna bufera sulle compagnie aeree Usa. Il primo trimestre dall’elezione alla Casa Bianca di Donald Trump si è chiuso con un trend positivo per il comparto del trasporto aereo a stelle e strisce.

Nonostante da alcune parti si parlasse di possibili ripercussioni proprio su questo settore, i dati dei primi tre mesi del 2025 in realtà hanno mostrato un andamento solido.

Ad evidenziarlo sono le analisi di Bernstein, società di investimenti che ha valutato positivamente l’andamento del Q1.

Come riporta investing.com Bernstein ha evidenziato che “è il momento di spegnere il segnale delle cinture di sicurezza”. Insomma, i conti non sono in pericolo.

I trend

La società ha analizzato le previsioni sugli utili per l’intero 2055 e gli obiettivi delle ‘big three’ dell’aviazione americana: United Airlines, American Airlines e Delta Air Lines, parlando di performance del primo trimestre più forti del previsto. E anche le previsioni per il mercato azionario sono positive.

Alcuni problemi della domanda leisure domestica vengono compensati dalle prenotazioni premium, i ricavi da programmi fedeltà e domanda internazionale.

E anche l’Europa conferma il trend di salute del settore, come è emerso dalla trimestrale di Iag. Il ceo del gruppo che riunisce British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus e Level ha presentato i dati che confermano come la direttrice verso gli Stati Uniti non abbia subito nessun tipo di calo, commentando: “Continuiamo a vedere una domanda resiliente per i viaggi aerei in tutti i nostri mercati, particolarmente nelle cabine premium e nonostante l’incertezza macroeconomica”.