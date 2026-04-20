American Airlines smentisce l’ipotesi di merger con United

American Airlines ha rilasciato venerdì una dichiarazione per smentire i rumors sull’ipotesi di un merger tra la stessa American e la concorrente United.

“American Airlines non è impegnata né interessata ad alcuna trattativa relativa a una fusione con United Airlines. Sebbene possano essere necessari cambiamenti nel più ampio mercato delle compagnie aeree, una fusione con United sarebbe negativa per la concorrenza e per i consumatori, e quindi incompatibile con la nostra interpretazione della filosofia dell'Amministrazione nei confronti del settore e dei principi della legge antitrust. Il nostro obiettivo continuerà a essere il raggiungimento dei nostri obiettivi strategici e il posizionamento di American Airlines in modo da garantirne il successo a lungo termine.

Siamo impazienti di continuare a collaborare con l'Amministrazione Trump mentre questa adotta misure per rafforzare il settore aereo in generale”.