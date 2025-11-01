ANA, fatturato operativo record nel semestre

ANA Holdings ha chiuso il primo semestre dell’anno finanziario con un fatturato operativo di 1.190,4 miliardi di yen, pari a circa 7 miliardi di euro. Un risultato record, trainato principalmente alla forte domanda di servizi passeggeri internazionali in entrata e in uscita e all’ingresso di Nippon Cargo Airlines (NCA) nel gruppo ANA.

Il traffico passeggeri nazionale ha superato i livelli dell’anno precedente sia in termini di volume che di load factor anche se, sottolinea nella sua nota la compagnia, “la redditività del segmento trasporto aereo nazionale rimane strutturalmente una sfida”.

“Grazie alla costante crescita della domanda di trasporto passeggeri il fatturato ha raggiunto un livello record nel primo semestre - analizza Kimihiro Nakahori, Executive Vice President e Group Chief Financial Officer -. Anche i livelli di profitto hanno superato le nostre previsioni iniziali, grazie anche al consolidamento di Nippon Cargo Airlines. Sulla base di questi risultati, abbiamo rivisto al rialzo le nostre previsioni di utile per l’intero anno”.

Per l’intero anno fiscale è ora previsto un fatturato operativo di 2.480,0 miliardi di yen (circa 14,7 miliardi di euro) e un utile operativo di 200 miliardi di yen (circa 1,1 miliardi di euro), il secondo più alto livello di profitto registrato nella storia dell’azienda. “Puntiamo a un ulteriore miglioramento, principalmente nel nostro segmento business trasporto aereo - conclude Nakahori -, poiché prevediamo di annunciare la nostra prossima strategia di gestione a medio termine nel corso del quarto trimestre”.