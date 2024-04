Ana: wifi gratuito per la Business class da quest’estate

A partire da quest’estate Ana, All Nippon Airways, offrirà il servizio di wifi gratuito ai passeggeri di Business class. Il servizio verrò poi esteso anche alla Premium economy e alla Economy a partire da marzo 2025. I passeggeri di queste ultime due classi avranno la possibilità di inviare messaggi di testo gratuiti con il servizio wifi.

“Ana si impegna a migliorare continuamente l'esperienza di viaggio, e l'ulteriore miglioramento del wifi, utile in volo sia per motivi personali che di lavoro, è l'ultima offerta in ordine di tempo che proponiamo ai nostri passeggeri - spiega Tomoji Ishii, executive vice president, customer experience management and planning di Ana -. I nostri continui sforzi per potenziare i servizi di bordo sono mirati a fornire ai nostri clienti un'esperienza ancora più piacevole e connessa quando viaggiano”.

Il servizio wifi di Ana sui voli internazionali è stato introdotto nel 2014, consentendo ai passeggeri di accedere a internet, alle email e alle piattaforme dei social media. Da allora, l'offerta è stata ampliata per includere l'accesso wifi gratuito sui voli nazionali e il wifi gratuito per i passeggeri di First class sui voli internazionali.