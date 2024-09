E’ una marcia inarrestabile quella di Lufthansa, che sembra ormai orientata a mettere radici in diverse parti d’Europa per potere contare su un network sempre più ampio. Dopo gli interessamenti nei confronti di Tap (obiettivo 19,9 per cento delle quote) e di Air Europa, arriva ora l’ipotesi di un altro investimento strategico, quello nella compagnia aerea lettone Air Baltic.

La notizia è stata anticipata ieri da Bloomberg e al momento non è stata confermata né smentita da nessuna delle due parti in causa, come di consuetudine. Nella ricostruzione effettuata dal portale economico, si tratterebbe di un’operazione a medio lungo termine che farebbe seguito all’annuncio della strategia di crescita di Air Baltic.

Air Baltic verso la Borsa

Il vettore, infatti, sarebbe sulla strada per la quotazione in Borsa come primo passo per portare la compagnia a una flotta di un centinaio di aerei a partire dal prossimo decennio. Piano con il quale i vertici puntano a entrare in un grande gruppo per godere delle sinergie necessarie per la solidità e la crescita duratura. Anche in questo caso, però, è molto probabile che i tedeschi dovranno fare i conti con i rivali di Air France-Klm e di Iag.