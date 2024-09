Dai rumors ai fatti. Lufthansa prova ad accelerare sull’operazione Tap e in campo scende anche il ceo del gruppo, Carsten Spohr, che nella giornata di ieri ha avuto un meeting con due ministri del Governo portoghese per illustrare i propri piani. Come anticipato nei giorni scorsi, il progetto del colosso tedesco, alle prese con il completamento dell’ingresso in Ita Airways, prevederebbe l’acquisizione di una quota pari al 19,9%, con un investimento che si aggirerebbe intorno ai 200 milioni di euro.

Le tappe

Secondo quanto riportato da MF, con l’ingresso del 19,9% Lufthansa riuscirebbe a evitare il passaggio dell’approvazione da parte dell’Ue, consentendo così ai tedeschi di avviare il progetto già a partire dal primo semestre 2025. In realtà nelle intenzioni di Francoforte si tratterebbe solo di un primo passo per arrivare poi a un controllo maggiore, ma soltanto dopo che la nuova macchina di Ita Airways sarà completamente avviata.

Ovviamente tutto questo nelle intenzioni dei tedeschi, che però dovranno vedersela con una forte concorrenza, composta dai rivali di sempre in Europa: da una parte il gruppo Iag, che controlla British, Aer Lingus, Vueling e Iberia, e dall’altra Air France-Klm.