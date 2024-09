Torna di attualità la messa in vendita di una parte delle quote di Tap Portugal, dopo il dietrofront del Governo sulla possibile cessione della maggioranza. E all’orizzonte si profila una nuova battaglia tra i big del settore nel Vecchio Continente.

I nomi sono quelli noti, ovvero i tre principali gruppi europei come Iag, reduce dalla ‘scottatura’ di Air Europa, e Air France-Klm, finora rimasta alla finestra nelle operazioni di merger a parte l’ingresso in Sas con una quota di minoranza.

Il vettore portoghese fa gola per via della forza in mercati come il Sud America e l’Africa ed ecco che nella bagarre si starebbero per inserire anche i tedeschi di Lufthansa, si legge sul Corriere della Sera: chiusa in maniera quasi definitiva la pratica di Ita Airways, il quartier generale di Francoforte punterebbe ora su Tap per rafforzare la propria posizione nel Sud dell’Europa, mettendo nel mirino una quota pari al 20 per cento circa del capitale.

Rumors al momento, con nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Ma questa ultima parte del 2024 potrebbe aprire un nuovo fronte nella fase di consolidamento dei cieli europei.