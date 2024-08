Numeri positivi per Tap, che archivia un semestre con il più. Nel primo semestre del 2024 i ricavi operativi di Tap Air Portugal hanno raggiunto un miliardo 969 milioni di euro, con un aumento del 3,3% rispetto al primo semestre del 2023. Il dato è trainato, quanto riguarda i ricavi passeggeri, dall’aumento della capacità (+2,9%), da un miglioramento del load factor (+0,8 per passeggero) e da un significativo incremento dell’attività nel segmento Manutenzione e Ingegneria (+36,7%).

L’Ebitda ricorrente tocca i 372,7 milioni di euro (+11), con un margine del 19% e un Ebit ricorrente di 139,2 milioni (+14,7 milioni), con un margine del 7%. Nel primo semestre del 2024 Tap ha registrato un utile netto di 0,4 milioni di euro grazie all’utile netto positivo generato nel secondo trimestre pari a 72,2 milioni, che ha compensato l’utile netto negativo del primo trimestre del 2024.

Per la seconda metà del 2024, le prenotazioni rimangono in linea con l’anno precedente, sebbene vi sia qualche pressione sui rendimenti. In dettaglio, crescerà il focus sul mercato brasiliano con l’apertura di una nuova rotta, Florianópolis, e la riapertura di un’altra, Manaus, aumentando l’offerta a 13 destinazioni attraverso 15 rotte.

Luís Rodrigues, ceo di Tap, commenta: “Nel secondo trimestre del 2024 abbiamo continuato il necessario percorso di trasformazione strutturale di Tap. L’investimento nelle persone e nelle operazioni conferma il focus e mostra risultati positivi: una significativa riduzione delle interruzioni, il continuo aumento della puntualità e della regolarità e l’incremento dell’indice di soddisfazione dei clienti, con conseguente crescita dei ricavi. Una particolare riconoscimento va all’area Manutenzione e Ingegneria, che sta iniziando a esprimere al meglio il proprio potenziale”.

“La solida performance del secondo trimestre - chiude Luís Rodrigues - consente di ottenere un risultato netto positivo nel semestre che, nonostante la riduzione, viene raggiunto per la seconda volta consecutiva, ma ora senza tagli salariali”.