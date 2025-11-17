Antitrust, sanzione di 500mila euro a Wizz Air

L’Antitrust ha accertato la violazione delle norme del codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette da parte della compagnia aerea low cost Wizz Air e ha irrogato una sanzione di 500.000 euro. Il procedimento ha riguardato il servizio di abbonamento annuale ‘Wizz All You Can Fly’, che consente ai sottoscrittori di volare a una tariffa fissa su tutte le rotte internazionali operate dal vettore, a fronte del pagamento di un prezzo fisso intorno ai 500 euro.

In particolare, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato che, nello svolgimento delle campagne promozionali, come riporta la nota, “Wizz Air presentava il servizio come un abbonamento senza limiti, omettendo informazioni adeguate e puntuali sulle limitazioni imposte per fruirne. Le informazioni precontrattuali fornite al consumatore sulle caratteristiche dell’abbonamento apparivano dunque carenti e ambigue, soprattutto riguardo alle finestre temporali di prenotazione dei singoli voli, al numero e alla tipologia dei posti disponibili per gli abbonati su ogni volo, nonché ad ulteriori limitazioni applicabili all’utilizzo del servizio”.

Inoltre, è stata accertata la vessatorietà di alcune clausole con cui si attribuiva a Wizz Air la possibilità di modificare i termini e le condizioni del servizio o interromperne del tutto l’erogazione, senza prevedere i giustificati motivi o assicurare tutele idonee ai consumatori. Oltre a ostacolare il diritto di rimborso pro quota, infatti, le clausole contestate limitavano il diritto di recesso.